تسبب في خلاف بينهما.. الأمير هاري يمنع زوجته من ارتداء بعض الملابس

لندن (صدى):

كشفت صحف بريطانية أنه يحظر على ميجان ماركل ارتداء بعض الملابس، حيث يأتي هذا المنع تحديدًا من زوجها الأمير هاري.

وتفصيلآ، تحب ” ميجان ” كثيرًا ارتداء سراويل السموكينج، وهذا سبب خلاف بينها وبين الأمير ” هاري ” .

حيث عبر الأمير عن قلقه بشأن ارتداء زوجته التايورات التي تحتوي على السراويل، فاختيارها أحد هذه التصاميم خلال الزيارة التي قاما بها إلى أستراليا لم يكن موضع إعجاب الزوج.

كما وجه مستشاري الأسرة الملكية العديد من الملاحظات إلى ” ميجان ” ، طالبين منها الامتناع عن الظهور كنجمة هوليوودية.