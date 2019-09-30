الذهب يهبط مع دعم التجارة للدولار والبلاديوم عند مستوى قياسي

وكالات(صدى):

هبط الذهب اليوم الاثنين إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الاصول المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات،لمستوي قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1490 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60‭‭ ‬‬دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر أيلول.

وتراجع المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1496.60 دولار للأوقية.