«الشورى» يقر تعديلات بلائحة الذوق العام

حمود العنزي(صدى):

قرر مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة الذوق العام.

ووافق الشوري أيضا على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية.

ودعا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء؛ للحد من المخالفات، وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وبالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.