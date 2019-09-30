بالفيديو .. جنازة عسكرية مهيبة بمشاركة قادة العالم وحداد وطني تكريما لشيراك

باريس(صدى):

أعلنت السلطات الفرنسية الحداد الوطني اليوم الإثنين تكريماً للرئيس الأسبق جاك شيراك والذي وافته المنيه يوم الخميس الماضي .

ومن المقرر حضور أكثر من 30 قائد حول العالم في جنازة عسكرية مهيبة مع مشاركة الشعب الفرنسي على طريق الموكب الجنائزي حتى كنيسة سان سولبيس بباريس ، إلى جانب إلتزام جميع الإدارات والمدارس بالصمت لمدة دقيقة حداداً على الرئيس الراحل .

وعلى رأس الحضور بالجنازة العسكرية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشخصيات بارزة اثناء الحكم فترة شيراك ، بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظراءه الإيطالي والكونغولي والمجري .

كما سيحضر الجنازة رئيس الوزراء اللبناني عمر الحريري ، وولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن نظراً لمرض الملك محمد السادس ، والرئيس الألماني ورئيسة المفوضية الأوروبية وغيرهم .

وشهدت فرنسا منذ أمس الأحد توافد الآلاف إلى مبنى “ليزانفاليد ” الذي يضم أضرحة كبار رجال الدولة لإلقاء التحية على نعش شيراك الذي حكم فرنسا طيلة 12 عام “1995 -2007” وكان رئيس لبلدية فرنسا من 1977 – 1995 م .

وطالبت “برناديت ” زوجة الرئيس الراحل بدفنه في مقابر مونبرناس بباريس حيث يلقى ابنتهما لورانس التي توفيت عام 2016 م .