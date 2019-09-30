  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو .. جنازة عسكرية مهيبة بمشاركة قادة العالم وحداد وطني تكريما لشيراك

بالفيديو .. جنازة عسكرية مهيبة بمشاركة قادة العالم وحداد وطني تكريما لشيراك

بالفيديو .. جنازة عسكرية مهيبة بمشاركة قادة العالم وحداد وطني تكريما لشيراك
باريس(صدى):

أعلنت السلطات الفرنسية الحداد الوطني اليوم الإثنين تكريماً للرئيس الأسبق جاك شيراك والذي وافته المنيه يوم الخميس الماضي .

ومن المقرر حضور أكثر من 30 قائد حول العالم في جنازة عسكرية مهيبة مع مشاركة الشعب الفرنسي على طريق الموكب الجنائزي حتى كنيسة سان سولبيس بباريس ، إلى جانب إلتزام جميع الإدارات والمدارس بالصمت لمدة دقيقة حداداً على الرئيس الراحل .

وعلى رأس الحضور بالجنازة العسكرية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشخصيات بارزة اثناء الحكم فترة شيراك ، بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظراءه الإيطالي والكونغولي والمجري .

كما سيحضر الجنازة رئيس الوزراء اللبناني عمر الحريري ، وولي عهد المغرب الأمير مولاي الحسن نظراً لمرض الملك محمد السادس ، والرئيس الألماني ورئيسة المفوضية الأوروبية وغيرهم .

وشهدت فرنسا منذ أمس الأحد توافد الآلاف إلى مبنى “ليزانفاليد ” الذي يضم أضرحة كبار رجال الدولة لإلقاء التحية على نعش شيراك الذي حكم فرنسا طيلة 12 عام “1995 -2007” وكان رئيس لبلدية فرنسا من 1977 – 1995 م .

وطالبت “برناديت ” زوجة الرئيس الراحل بدفنه في مقابر مونبرناس بباريس حيث يلقى ابنتهما لورانس التي توفيت عام 2016 م .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *