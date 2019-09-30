حرمان طالبة من دخول الجامعة للعام الثالث بسبب «خطأ مدرسة»

نايف السالم(صدى):

تخرجت طالبة في الثانوية عام 2017، لتحرم بعد ذلك من الحصول على قبول أي جامعة، بسبب خطأ المدرسة حيث يظهرها النظام بأنها تخرجت قبل 5 سنوات.

وأوضحت الطالبة، أنها حينما ذهبت لمؤسسة التدريب المهني تستفسرهم عن سبب عدم قبولها لديهم رغم قبولهم طلاب أقل منها نسبة، أوضحوا لها أنها متخرجة قبل 5 سنوات، وعندما أخبرتهم بأنها خريجة 2017 نصحوها بمراجعة نظام ” نور “.

واتضح لها أن شهادتها مسجلة كمحتجزة من قبل إدارة مدرستها لعدم سداد الرسوم، فراجعت المدرسة ومعها وثائق تثبت سدادها للرسوم الدراسية كاملة، فأخبروها في نظام نور أن الأمر يرجع لخطأ من أحد الموظفين حيث سجل شهادتها محتجزة، وأن نظامهم لا يسمح باحتجاز الشهادات؛ فيما تطالب بتعويض عن ذلك وإيجاد حل لمشكلتها.