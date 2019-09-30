تحذير: لا تستخدمي القصدير في الطهي والأفران

الرياض(صدى):

تلجأ معظم النساء إلى إستخدام ورق الألومنيوم أو ” القصدير ” في أثناء الطهي وخاصةً في الفرن أو المايكروويف على الرغم من أنها غير مخصصة لذلك مما يهدد بأمراض خطيرة .

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن القصدير ينتج عنه مواد ضارة بالصحة عند تعرضه للهب أو حرارة مرتفعة كالأفران ، كما يتفاعل بشكل ضار مع إستخدامه في حفظ الأطعمة الحامضية أوعالية الملوحة ويتسبب في ترسب مواد ضارة بالجسم .

أما الإستخدامات الآمنة للقصدير تكون في حدود حرارة الغرفة والثلاجة فقط ، ويمكن الإستفادة منه بالطرق التالية :

1- حماية الأغذية التي تتغير مع تعرضها للضوء مثل الشكولاته .

2- تغليف الأغذية للحفاظ عليها من الجفاف أو انتقال روائح إليها أو فقدها للنكهات .

3- يستخدم للحلويات والأطعمة المحتوية على دهون .