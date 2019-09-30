موعد عودة «كنو» إلي صفوف المنتخب 

ماجد محمد(صدى):

يترقب عشاق كرة القدم أن يعلن اتحاد الكرة يوم السادس من أكتوبر قائمة المنتخب، ولن تشهد تغييرا كبيرا في التشكيلة، بالإضافة إلى عودة محمد كنو الموقوف عن مباراة الجولة الأولى من قبل المدرب إيرفي رينارد بقرار انضباطي، ويغادر منتخبنا الوطني إلى القصيم للمرة الأولى في تاريخه.

وبحسب المعلومات الواردة فإن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتوقف بعد نهاية الجولة السادسة التي تنطلق الخميس القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك لمشاركة المنتخب الأول في الجولة الثانية من التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ،وكأس أمم آسيا 2023 ،حيث سيستضيف منتخب سنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويعتبر الثنائي سامي الجابر، ومحمد السويد أكثر لاعبي الأخضر تسجيلا على المنتخب السنغافوري، فيما يأتي أسامة هوساوي، وخالد عزيز، وسعد الحارثي، ومحمد الشلهوب، ومالك معاذ، وعبده عطيف أكثر اللاعبين مشاركة أمام المنتخب السنغافوري، ويعتبر آخر لقاء جمعهما كان في تصفيات كأس العالم 2010 وقتها فاز الأخضر بثلاثية نظيفة.