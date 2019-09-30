مقتل نجم برنامج «فنان العرب» في ظروف غامضة

الجزائر(صدى):

لقى الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج “فنان العرب” جراء سقوطه من عمود كهربائي ملاصق لمنزله في ولاية وادي سوف جنوب شرقي البلاد.

وتفصيلا، عثر على برنامج “فنان العرب” ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة ولاية وادي سوف، حيث تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر.

وتبين أنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، سبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته فسقط منه، حيث وثقت كاميرا الجيران حادثة سقوط الشاب خلال تسلقه عمود كهربائي مجاور لبيته.