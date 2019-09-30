أمانة عسير تنفذ مشروعات سفلته و إنارة بقيمة 38 مليون ريال

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير و المشاريع أعمالها في تطوير وسفلتة طرق وشوارع مدينة أبها وفق أعلى المواصفات ، و يشمل ذلك تهيئة الشوارع للسفلتة التي تشمل العديد من المخططات ومنها مخططات 744 و 745 ، وذلك لتحسين طرقها و تهيئتها .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن إجمالي قيم عقود مشاريع الطرق و الانارة التي تقوم وكالة التعمير و المشاريع بتنفيذها بلغت 38.899.840 مليون ريال .

مشيرا الى ان الأمانة تواصل العمل على سفلتة الشوارع في مناطق وأحياء مدينة ابها خلال العام الجاري .

مؤكدا بأن وكالة التعمير و المشاريع في الأمانة تواصل سفلتة العديد من الطرق والشوارع وتسابق الزمن لإنجاز باقي منظومة مشاريع السفلتة و التي لا زالت قيد التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بالعقود وبمواصفات الجودة المطلوبة بما يسهم في تأهيل الطرق والشوارع وانسيابية الحركة المرورية لخدمة سكان مدينة ابها وزوارها.

و قال الحميدي بأن الامانة تهدف من خلال وكالة التعمير و المشاريع إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق تنفيذ مشاريعها في الإطار التعاقدي من حيث المدة والتكاليف وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ الأعمال وتقوم الوكالة بتطوير مستمر لآليات تنفيذ الأعمال سواء من خلال تطوير وتحسين مجال الالتزام التعاقدي بعقود المقاولات أو الاستشاريين او توفير الكوادر الفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

منوها على ان الخطط الحالية ترتكز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة على العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ العقود التي ابرمت معهم ، لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة .

منبها على ضرورة التقيد بالتنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بمدينة أبها وتلبية احتياجاته واحتواء آثاره وانعكاساته .