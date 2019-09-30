بهدف وثلاث رواتب.. «خيمينز» يخرج من الإتحاد
أغلقت إدارة الإتحاد ملف اللاعب التشيلي لويس خيمينيز بتوقيعه على مخالصة مالية بيقمة ثلاثة رواتب فقط ، لإنهاء عقده .
وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف الإتحاد في العاشر من يوليو الماضي لمدة موسم واحد أي بعد مدة لم تتجاوز الشهرين وهو ما يفسر قيمة المخالصة .
وقررت إدارة الإتحاد الإستجابة لرغبة الجمهور بإنهاء عقده فور خسارة الفريق أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري آسيا .
ولم تثمر فترة تعاقده سوى عن مشاركته في سبع مباريات ما بين دوري آسيا والبطولة العربية ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان وحقق في جميعها هدف واحد .
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