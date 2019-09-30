ريال مدريد يستهدف ضم نجم أتلتيكو

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في ضم نجم وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لدعم النادي الملكي في صيف 2020.

وأبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إعجابه الشديد بإمكانات الغاني الدولي توماس بارتي، خاصة في مباراة الديربي الأخيرة، والتي أقيمت مساء أمس الأول السبت، في ملعب واندا متروبوليتانو وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحاول زيدان سد ثغرات خط الوسط، بعد أن فشلت جميع المحاولات لضم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، وصعوبة التعاقد أيضًا مع نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.