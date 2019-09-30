«الشورى» يرفض منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم

نايف السالم(صدى):

رفض مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين التوصية التي تقدم بها عدد من الأعضاء لمنح الإقامة الدائمة دون رسوم مالية أو مزيد من الإجراءات لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب .

وجاء القرار بالأغلبية بعد تصويت 74 عضو فقط بالموافقة ، وفي نفس الوقت تقدم الأعضاء بمسوغات لتعزيز وحدة الأسرة ورفع أي ضرر معنوي يترتب على عدم حصول أبناء المواطنة على الإقامة الدائمة .