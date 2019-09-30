«الشورى» يرفض منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم
رفض مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين التوصية التي تقدم بها عدد من الأعضاء لمنح الإقامة الدائمة دون رسوم مالية أو مزيد من الإجراءات لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب .
وجاء القرار بالأغلبية بعد تصويت 74 عضو فقط بالموافقة ، وفي نفس الوقت تقدم الأعضاء بمسوغات لتعزيز وحدة الأسرة ورفع أي ضرر معنوي يترتب على عدم حصول أبناء المواطنة على الإقامة الدائمة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 31 دقيقة
قصدكم الدولة …الشورى امصدق نفسه أنه يوصي …شماعة وفوطة…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 30 دقيقة
قصدكم الدولة …الشورى امصدق نفسه أنه يوصي …شماعة وفوطة…