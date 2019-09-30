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«الشورى» يرفض منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم

«الشورى» يرفض منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم
نايف السالم(صدى):

رفض مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين التوصية التي تقدم بها عدد من الأعضاء لمنح الإقامة الدائمة دون رسوم مالية أو مزيد من الإجراءات لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب .

وجاء القرار بالأغلبية بعد تصويت 74 عضو فقط بالموافقة ، وفي نفس الوقت تقدم الأعضاء بمسوغات لتعزيز وحدة الأسرة ورفع أي ضرر معنوي يترتب على عدم حصول أبناء المواطنة على الإقامة الدائمة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 31 دقيقة

قصدكم الدولة …الشورى امصدق نفسه أنه يوصي …شماعة وفوطة…

[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 30 دقيقة

قصدكم الدولة …الشورى امصدق نفسه أنه يوصي …شماعة وفوطة…

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