«سويونكو» على ردار مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

كشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن الإسباني بيب غوارديولا لن يفّوت ميركاتو الشتاء في يناير المقبل، دون التعاقد مع مدافع.

ويأتي ذلك لحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بعد رحيل البلجيكي فنسنت كومباني وإصابة ” لابورت ” .

وتفصيلآ، ذكر الموقع أن مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي كاجلار سويونكو، سيكون على رأس المطلوبين في السيتي خلال ميركاتو الشتاء.

يذكر أن الدولي التركي ” سويونكو ” كان قد نجح في تعويض رحيل هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مطلع هذا الموسم، حيث يعتمد عليه المدرب برندان رودجرز في قيادة دفاع ليستر سيتي.