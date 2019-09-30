«الخطيب» يدعو السياح الروس لزيارة المملكة في الشتاء
تنبأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، بتدفق سياحي كبير من روسيا بعد إطلاق نظام التأشيرات السياحية الجديد، موضحا أن يسهم النظام في اجتذاب السياح الروسيين لزيارة المملكة والاستمتاع بالفعاليات والمواقع السياحية.
وشبه الخطيب فصل الشتاء في روسيا بأنه “قاسٍ للغاية”، مبينا أن المملكة تتمتع بشتاء جميل وطقس رائع، مشيرا:”لذا يمكنكم زيارة بلادنا في الشتاء”.
وتابع الخطيب:”يمكن للروس الآن الحصول على تأشيرات عبر الإنترنت.. نحن نعول على السياح الروس، وسنكون سعداء لرؤيتهم.. نريدهم أن يتعرفوا على المملكة، وأن يستمتعوا بثقافتنا وطعامنا”.
فيصل[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن بقي من الاخوه الصوماليين
بالصيف
هههههههههه
لللل[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا فصل الشتاء البارد جدا وقارس
ما ودكم ترسلوني للسياحه عندهم للتبادل السياحه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 36 دقيقة
الغرب إذا أتوا لم يأتوا لسيتمتعوا يالأجواء بل لستمتعوا بتغريب مجتمعنا ونحن لسنا أغبياء معروفة اهدافهم واهداف من سهل لهم الطريق..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 34 دقيقة
مسكين الخطيب كل يوم له عمل خقل من وزارة الصحة ثم الترفيه وهو الآن بالسياحة مع العلم انه وغيره يحركون بالريموت…( مثل المطلقة كل زمن لها عفش)..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 34 دقيقة
مسكين الخطيب كل يوم له عمل خقل من وزارة الصحة ثم الترفيه وهو الآن بالسياحة مع العلم انه وغيره يحركون بالريموت…( مثل المطلقة كل زمن لها عفش)..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 34 دقيقة
الغرب إذا أتوا لم يأتوا لسيتمتعوا يالأجواء بل لستمتعوا بتغريب مجتمعنا ونحن لسنا أغبياء معروفة اهدافهم واهداف من سهل لهم الطريق..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 34 دقيقة
الغرب إذا أتوا لم يأتوا لسيتمتعوا يالأجواء بل لستمتعوا بتغريب مجتمعنا ونحن لسنا أغبياء معروفة اهدافهم واهداف من سهل لهم الطريق..