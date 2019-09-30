«الخطيب» يدعو السياح الروس لزيارة المملكة في الشتاء

عادل الحربي(صدى):

تنبأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، بتدفق سياحي كبير من روسيا بعد إطلاق نظام التأشيرات السياحية الجديد، موضحا أن يسهم النظام في اجتذاب السياح الروسيين لزيارة المملكة والاستمتاع بالفعاليات والمواقع السياحية.

وشبه الخطيب فصل الشتاء في روسيا بأنه “قاسٍ للغاية”، مبينا أن المملكة تتمتع بشتاء جميل وطقس رائع، مشيرا:”لذا يمكنكم زيارة بلادنا في الشتاء”.

وتابع الخطيب:”يمكن للروس الآن الحصول على تأشيرات عبر الإنترنت.. نحن نعول على السياح الروس، وسنكون سعداء لرؤيتهم.. نريدهم أن يتعرفوا على المملكة، وأن يستمتعوا بثقافتنا وطعامنا”.