نصائح لتخطي الطفل مرحلة خلع الحفاض

لندن(صدى):

أكد مختصون، أنه يجب على الأم التى تستعد لخلع الحفاض لطفلها أن تعلم بصعوبة المرحلة عليها وعلى الطفل نفسه، حيث وجهوا نصائح للأم لتخطي مرحلة ” البوتى ترينير “؛ لافتين إلى إن عامين ونصف إلى ثلاث سنوات ونصف، هو متوسط ​​العمر في بريطانيا لبدء التدريب على البوتى وهذا هو الوقت المناسب.

وقالوا أن بعض الأطفال مستعدون في سن الثانية ، لكن هذا يعتمد على الطفل وما إذا كانوا يظهرون علامات استعداد ، حيث لا يوجد أي وسيلة لتعليمهم شيئًا ما إذا لم يكونوا مستعدين؛ بينما الشيء الأكثر أهمية هو عدم مقارنة طفلك بالآخرين.

وأكد الخبراء على ضرورة أن يكون الطفل على علم بوظائفه الجسدية ولديه إصرار على تغيير الحفاض: ” إذا كان طفلك تظهر عليه علامات الرغبة في أن يكون نظيفًا، فهذا أمر جيد، حتى يعلموا ما تقصده عندما تطلب منهم أن يجلسوا بوتى الأطفال “.