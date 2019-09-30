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صحة الرياض تدعم مستشفى القويعية العام بكوادر طبية

صحة الرياض تدعم مستشفى القويعية العام بكوادر طبية
محمد السعران(صدى):

بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، وفي إطار الرقي بتقديم الخدمات الصحية بالمستشفى ، دعمت “صحة الرياض” مستشفى القويعية العام بعدد من الكوادر الطبية من فئة استشاريين ، وأخصائيين .

و من جانبه ثمن مدير مستشفى محافظة القويعية العام الأستاذ / عطاالله الشيباني هذا الدعم من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض مقدما شكره لسعادة مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري و المساعد للخدمات العلاجية الدكتور / علي الجمعة لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيم .


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