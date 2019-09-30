«الزعاق»: موسم الوسم سيبدأ بعد 12 يوما

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موسم ” الوسم ” سيبدأ بعد ١٢ يوما فقط.

وعن ذلك، قال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تبقى ١٢ يومًا ويدخل علينا أجمل وألطف مواسم السنة بما يسمى بالوسم ” .

وأضاف: ” يوم السبت ١٤٤١/٢/١٣ و ٢٠١٩/١٢/١٠ أول الوسم، وسنلاحظ خلال هذه الأيام اختفاء السحب القادمة من الشرق، وبداية تخلقها من الجهة الغربية بشكل دائم.. وهذه أمارة قرب دخول الموسم ” .