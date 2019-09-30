دراسة: النساء يتفوقن على الرجال في قيادة السيارات
كشفت دراسة حديثة لمؤسسة سميث الأمريكية للمحاماه أن الرجال أكثر عرضة للتشتيت وعدم التركيز أثناء القيادة مقارنةً بالنساء مما يعرضهم أكثر لخطورة الحوادث .
وأرجعت الدراسة ذلك لأسباب مشتركة بين الرجال والنساء ولكن يفعلها الرجال بشكل أكبر مما يزيد من خطورتها وهي كالتالي :
1- يستخدم الرجال الهاتف الذكي أكثر من النساء بنسبة 22 % وقد يشاهد الرجل مقطع فيديو أيضاً .
2- يميل الرجل لمتابعة المباني والمارة بنسبة 260% أكثر من النساء .
3- يحاول الرجال القيادة بركبتهم بنسبة 74% .
بينما يتساوى الرجال والنساء في معدل تناول المشروبات والأغذية أثناء القيادة ، فيما يزيد حرص المرأة أثناء القيادة من تركيزها مقارنةً بالرجل .
ووفقاً للدراسة فإن الطعام والشراب يرفع احتمال وقوع الحوادث بنسبة 80% ن بينما تسجل نسبة علاقة إستخدام الهاتف بالحوادث 65% .
ولا شك أن هذه الدراسة تزيد من ثقة النساء أثناء القيادة في ظل تنافسهن لإثبات الجدارة خاصةً مع حداثة قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة .
لللل[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا واضح
ما مين بيصدق الدراسه
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9126 ] نشر منذ 9 دقائق
يمكن ويمكن اما نقطة متابعة المباني والاسواق والماره -فيها نظر-