دراسة: النساء يتفوقن على الرجال في قيادة السيارات

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة لمؤسسة سميث الأمريكية للمحاماه أن الرجال أكثر عرضة للتشتيت وعدم التركيز أثناء القيادة مقارنةً بالنساء مما يعرضهم أكثر لخطورة الحوادث .

وأرجعت الدراسة ذلك لأسباب مشتركة بين الرجال والنساء ولكن يفعلها الرجال بشكل أكبر مما يزيد من خطورتها وهي كالتالي :

1- يستخدم الرجال الهاتف الذكي أكثر من النساء بنسبة 22 % وقد يشاهد الرجل مقطع فيديو أيضاً .

2- يميل الرجل لمتابعة المباني والمارة بنسبة 260% أكثر من النساء .

3- يحاول الرجال القيادة بركبتهم بنسبة 74% .

بينما يتساوى الرجال والنساء في معدل تناول المشروبات والأغذية أثناء القيادة ، فيما يزيد حرص المرأة أثناء القيادة من تركيزها مقارنةً بالرجل .

ووفقاً للدراسة فإن الطعام والشراب يرفع احتمال وقوع الحوادث بنسبة 80% ن بينما تسجل نسبة علاقة إستخدام الهاتف بالحوادث 65% .

ولا شك أن هذه الدراسة تزيد من ثقة النساء أثناء القيادة في ظل تنافسهن لإثبات الجدارة خاصةً مع حداثة قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة .