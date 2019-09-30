بالفيديو.. كشف حقيقة الصور المتداولة لـ «جينيسيس GV80 2020»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الصورة المنسوبة لـ ” جينيسيس GV80 2020 ” ، على إحدى الحسابات على ” إنستجرام ” .

وعن حقيقة هذه الصور، أبان البحث أن هذه الصور كانت قد ظهرت على عدد من المواقع الكورية الجنوبية في يونيو.

حيث تم أخذها من مقطع فيديو على يوتيوب، أي أنها ليست صورًا تجسسية أو تسريبات للسيارة.

وتُظهر الصور ” كروس أوفر ” أنيقة مع شبك أمامي كبير يحيط به مصابيح أمامية رباعية، وأدناه فتحة على شكل شبه منحرف ومآخذ هواء رأسية بالقرب من الحواف الخارجية للمصد الامامي.

فيما يظهر خط كتف واضح وسقفًا شديد الانحدار وبالرجوع للخلف، نشاهد امتلاك GV80 لمشتت هواء مثبت على الباب الخلفي ومصابيح خلفية رباعية وعوادم مزدوجة.

ولم تصرح ” جينيسيس ” الكثير عن الكروس أوفر المرتقبة، لكن يتوقع أن تنطلق العام المقبل بمحرك V6 سعة 3.3 لتر توربو يعمل على توليد قوة 365 حصان و509 نيوتن.متر من عزم الدوران.