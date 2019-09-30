بالفيديو.. وحيدا القرن يتجولان في شوارع دولة عربية
في مشهد مثير للدهشة ، تجول وحيدا القرن في شوارع القاهرة بين المواطنين والسيارات وسط ذهول الجميع .
وحرص المواطنون على توثيق المشهد والتصوير في الشارع بجانب وحيدا القرن ، فيما كانا يواصلان السير بأمان دون التعرض لأي أذى .
ولا يعلم سر هذا الظهور الغريب ، إلا أن الفيديو حقق تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وسط حالة من التندر والسخرية .
zocor[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههه ………. !!!!!!!!!!
تقول ابعد عنوه !
المصرييييييين عسل !!!!!!!!!!!!
احناا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ……..
في شوارع الرياض و يخب عليكم شوووووووووووف الدعس على اصوووله …!!!
مو وحيد القرن !!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 18 ساعة
يمكن منطلقات من حديقة حيوان ..
,, بس تصرفوا المتفرجين بحذر وبدون اذيه ..