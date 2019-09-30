بالفيديو.. وحيدا القرن يتجولان في شوارع دولة عربية

القاهرة(صدى):

في مشهد مثير للدهشة ، تجول وحيدا القرن في شوارع القاهرة بين المواطنين والسيارات وسط ذهول الجميع .

وحرص المواطنون على توثيق المشهد والتصوير في الشارع بجانب وحيدا القرن ، فيما كانا يواصلان السير بأمان دون التعرض لأي أذى .

ولا يعلم سر هذا الظهور الغريب ، إلا أن الفيديو حقق تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وسط حالة من التندر والسخرية .