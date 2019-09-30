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بالفيديو.. وحيدا القرن يتجولان في شوارع دولة عربية

بالفيديو.. وحيدا القرن يتجولان في شوارع دولة عربية
القاهرة(صدى):

في مشهد مثير للدهشة ، تجول وحيدا القرن في شوارع القاهرة بين المواطنين والسيارات وسط ذهول الجميع .

وحرص المواطنون على توثيق المشهد والتصوير في الشارع بجانب وحيدا القرن ، فيما كانا يواصلان السير بأمان دون التعرض لأي أذى .

ولا يعلم سر هذا الظهور الغريب ، إلا أن الفيديو حقق تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وسط حالة من التندر والسخرية .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 19 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههه ………. !!!!!!!!!!

تقول ابعد عنوه !

المصرييييييين عسل !!!!!!!!!!!!

احناا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ……..

في شوارع الرياض و يخب عليكم شوووووووووووف الدعس على اصوووله …!!!

مو وحيد القرن !!!

[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 18 ساعة

يمكن منطلقات من حديقة حيوان ..

,, بس تصرفوا المتفرجين بحذر وبدون اذيه ..

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