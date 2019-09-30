بالصور.. ضبط أكثر من 30 بسطة مخالفة ومصادرة 850 كيلو من الفواكه بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

ضبطت الفرقة المسائية في بلدية خميس مشيط أكثر من 30 بسطة مخالفة وتم مصادرة 850 كجم من الفواكه والخضروات .

حيث سلمت الفواكة والخضروات الصالحة منها للإستخدام الأدمي للجمعيات الخيرية وإتلاف الغير صالح منها بالإضافة الى إغلاق سبعة محلات صحية لعدم وجود رخص نظامية ولتدني مستوى النظافة العامة .

كما تم ضبط أكثر من35 كيلو من اللحوم والخضروات و المواد الأولية منتهية الصلاحية والتي تستخدم في إعداد الوجبات وأكثر من 20 لتر من الزيوت التالفة المعاد إستخدامها .

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك ،أوضح ذلك المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني.