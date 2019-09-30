بالصور.. ضبط أكثر من 30 بسطة مخالفة ومصادرة 850 كيلو من الفواكه بخميس مشيط
ضبطت الفرقة المسائية في بلدية خميس مشيط أكثر من 30 بسطة مخالفة وتم مصادرة 850 كجم من الفواكه والخضروات .
حيث سلمت الفواكة والخضروات الصالحة منها للإستخدام الأدمي للجمعيات الخيرية وإتلاف الغير صالح منها بالإضافة الى إغلاق سبعة محلات صحية لعدم وجود رخص نظامية ولتدني مستوى النظافة العامة .
كما تم ضبط أكثر من35 كيلو من اللحوم والخضروات و المواد الأولية منتهية الصلاحية والتي تستخدم في إعداد الوجبات وأكثر من 20 لتر من الزيوت التالفة المعاد إستخدامها .
حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك ،أوضح ذلك المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني.
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