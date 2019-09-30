طرق الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

أميرة خالد(صدى):

أكد الأطباء إن لقاحات الإنفلونزا هي خط الدفاع الأول أمام للوقاية، كما يساهم اتباع العادات الصحية في الوقاية من البرد والإنفلونزا؛ فضلًا عن الشاي الذي يساعد على تقليل التهاب الحلق، وقد يساهم أيضًا في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ويساعد تناول الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، وذلك بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين إذا أحس الشخص أنه على وشك الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، كما يساهم المساج في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي زيادة مقاومة العدوى المسببة للإصابة بالبرد والإنفلونزا.

ويعمل الثوم على تعزيز وظائف الخلايا المناعية، وبالتالي يقلل من حدة أعراض البرد والإنفلونزا، كما أن الزنجبيل يساهم في قتل الفيروسات الأنفية المسببة لنزلات البرد الشائعة؛ فيما ينصح بتطهير أسطح المكاتب الخاصة بالمطهرات القوية للتخلص من فيروسات البرد والإنفلونزا، واستعمال مناديل ورقية عند ملامسة مقابض الأبواب أو الأعمدة في عربات المترو.