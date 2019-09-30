بر وإخلاص.. صورة اللواء الراحل الفغم أمام خادم الحرمين تعود إلى الواجهة

حمود العنزي(صدى):

عادت صورة حارس خادم الحرمين الشريفين، اللواء عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، إلى الواجهة من جديد، والتي ظهر فيها اللواء الفغم خلال القمة الإسلامية الأمريكية، في مايو 2017 .

وعبرت تلك الصورة عن أسمى معاني البر والمحبة والحرص، إذ بدا الفغم ينزل مستنداً على ركبته، بعد أن شاهد لباس قدم خادم الحرمين الشريفين مفتوحاً؛ ليستعيدها المواطنون مع فاجعة رحيل الفغم منتصف ليل الأحد، بحسب موقع ” العربية. نت “.

وانتشرت إثرها دعوات بالرحمة والمغفرة للواء الراحل، واستحضار لبطولة الفغم في حماية الملوك، وتسجيل تحركاته التي التقطتها الكاميرات في أوقات سابقة.