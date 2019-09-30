أسعار النفط تتراجع بفعل استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية للصين

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرين سنتا إلى 61.71 دولار للبرميل.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 55.88 دولار للبرميل.