” عمل وتنمية ” الرياض يختتم احتفالاته بيوم الوطن بمشاركة الأيتام والمسنين وذوي الاعاقه

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الدور والمراكز الإيوائية والمكاتب واللجان التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض سلسلة من البرامج والأنشطة والمهرجانات تجاوز عددها 45 برنامجاً نفذتها طيلة الأيام الماضية احتفالاً باليوم الوطني 89 للمملكة ، بمشاركة كافة المشمولين بالرعاية من أيتام وأحداث ومسنين وذوي الاعاقة من الجنسين، وأعداد أخرى من المستفيدين من خدماتها .

حيث أقام مركز التأهيل الشامل للذكور بمحافظة الدرعية مهرجاناً كبيراً تحت رعاية مدير عام فرع منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي تضمن العديد من الفقرات والعروض والكلمات والألعاب والفنون الشعبية ، كما أقامت دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بالرياض ووادي الدواسر ،ومراكز التأهيل الشامل للذكور بالرياض وعفيف والمجمعه والزلفي ووادي الدواسر ، وللإناث في الملز والقدس والدرعية والمجمعة وشقراء والخرج ، ودار التربية الإجتماعية للبنين بالرياض ودار الملاحظة الاجتماعية بالأفلاج ،ودار الحضانة ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات ومؤسسة رعاية الفتيات ، ووحدتا الحماية الاجتماعية والخدمات المساندة بالرياض ، وقسم الأسر الكافلة احتفاليات منوعة بمشاركة نزلائها المشمولين بالرعاية والمستفيدين .

كما نظمت ادارة شؤون عمل المرأة بالرياض ومكاتب عمل المجمعة والخرج وعفيف ووادي الدواسر ولجان ومراكز التنمية الاجتماعية ومكاتب الضمان الاجتماعي بغرب الرياض ووادي الدواسر والمجمعه ،ومراكز التنمية الاجتماعية بالرياض والأفلاج وروضة سدير وشقراء ووادي الدواسر والقويعية والدلم فعاليات مماثله.

وشهدت محافظة شقراء مهرجاناً كبيراً نظمته دار التربية الاجتماعيه للبنين تحت رعاية سعادة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي وحضور مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي ومديري الدوائر الحكوميه ، تخلله العديد من الكلمات والقصائد والألوان الشعبيه بمشاركة الأبناء .

تأتي هذه الاحتفاليات حرصاً من فرع الوزارة ومايتبع له من دور ومراكز على إشراك كافة المشمولين بالرعاية في المناسبات الوطنية المختلفه كونهم جزء لايتجزأ من هذا الوطن .

وعبر الدكتور السيالي عن سعادته بالكم الكبير من الفعاليات الاحتفالية بيوم الوطن والمشاركة الفعاله من نزلاء ونزيلات الدور والمراكز جنباً إلى جنب مع منسوبي الفرع ومايتبع له ، وأكد أن برامج وأنشطة الفرع لاتقتصر على يوم محدد أو مناسبة بعينها ، بل تشمل كل المناسبات .

وثمن ما تحظى به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من عناية خاصة واهتمام دائم من القيادة الرشيدة في كل مايتعلق بالرعاية الاجتماعية لجميع الفئات التي تقوم على خدمتها، داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يُعيد عليه هذه المناسبة أعواماً مديدة وهو بأمن واستقرار ورخاء .