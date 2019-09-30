وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خِدْماتها في مركز خيبر الجنوب بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير في تقديم خِدْماتها للرجال والنساء لمدة أسبوع في مركز خيبر الجنوب التابع لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخِدْمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خِدْمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخِدْمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.