بالفيديو.. تدشين وحدة البحث الجنائي النسائي بالرياض

عادل الحربي(صدى):

قام خالد قرار الحربي، مدير الأمن العام الفريق أول، بتدشين وحدة ” التحريات والبحث الجنائي النسائي ” في شرطة منطقة الرياض، التي تنفذ كافة مهمات البحث الجنائي.

وتفصيلآ، استمع مدير الأمن العام من قبل المختصين إلى أحدث الأساليب المتبعة في جمع الاستدلالات، من قِبل المحققين ورجال البحث الجنائي.

كما تم تدشين وحدة العمليات بإدارة التحريات والبحث الجنائي، التي تعمل على رصد منصات التواصل الاجتماعي وتحليلها ورصد المعطيات المتداولة والمسيئة.

وتعمل على توفير دراسة شاملة تكشف عن مصدر تلك التغريدات من داخل المملكة وخارجها، ونشاطها وتاريخ المستخدم لفترة تصل إلى 5 سنوات وكافة الصفحات لكشف الحقيقي منها والوهمي.