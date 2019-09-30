أبرزها الموز والبطاطا.. 5 أطعمة تقي من تشنج العضلات 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي تغذية عن أطعمة للتخلص من تقلص العضلات، منها أولا.. البطاطا الحلوة أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم، وتحتوي على 6 أضعاف ما يحتويه الموز. ويعتبر معدن البوتاسيوم من أهم المغذيات اللازمة للعضلات.

ثانيا.. الموز من أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم، كما يحتوي على معادن أخرى تساعد على انقباض وانبساط العضلات، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

ثالثا.. الأفوكادو مصدر رائع للبوتاسيوم هو الآخر، ويساعد تناوله على استرخاء العضلات.

رابعا.. يمكنك أيضاً تناول كوب من الحليب لتحصل على المغذيات المطلوبة.

خامسا.. البطيخ والشمام والبرتقال من الفواكه التي توفر البوتاسيوم اللازم للعضلات.