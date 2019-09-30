وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف إدارية وتقنية وصحية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس بمقر الجامعة في الرياض ، الأحساء ، جدة .

وأوضحت إدارة الجامعة الوظائف المطلوبة على النحو التالي :

1- مساعد إداري ثالث للنساء – الرياض

2- مساعد إداري ثاني للنساء – الرياض

2- مساعد بحث ثاني للرجال – الرياض

4- مساعد إداري ثالث للرجال – الرياض

5-مساعد إداري ثاني للرجال – الرياض

6-مساعد إداري أول للرجال – الرياض

7- مسؤول مواقع إنترنت للرجال – الرياض

8- محلل برامج للرجال – الرياض

9- فني مكتبة للرجال – الرياض

10- مشغل رسومات ثاني ، للنساء – الأحساء

ويمكن الإطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي : هنا