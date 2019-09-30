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وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في 3 مدن

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية في 3 مدن
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف إدارية وتقنية وصحية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس بمقر الجامعة في الرياض ، الأحساء ، جدة .

وأوضحت إدارة الجامعة الوظائف المطلوبة على النحو التالي :

1- مساعد إداري ثالث للنساء – الرياض
2- مساعد إداري ثاني للنساء – الرياض
2- مساعد بحث ثاني للرجال – الرياض
4- مساعد إداري ثالث للرجال – الرياض
5-مساعد إداري ثاني للرجال – الرياض
6-مساعد إداري أول للرجال – الرياض
7- مسؤول مواقع إنترنت للرجال – الرياض
8- محلل برامج للرجال – الرياض
9- فني مكتبة للرجال – الرياض
10- مشغل رسومات ثاني ، للنساء – الأحساء

ويمكن الإطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي : هنا


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