والدة هنا الزاهد توضح سبب تأجيل عملية ابنتها 

القاهرة(صدى):

أوضحت والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، أنّ الحالة الصحية لابنتها مستقرّة، مشيرة إلى أنه تم عرضها على فريق من الأطباء المصريين وبعد فحوصات استمرت لعدة ساعات تم تأجيل العملية الجراحية المقرّرة لها.

ولفتت والدة هنا إلى أن ابنتها تتواجد حاليًا في المنزل وفضّل الأطباء راحتها بكل الطرق وعدم بذل أي مجهود، كما عادت لتناول الطعام ولكن بأصناف وكميات معينة.

وأبانت والدة هنا الزاهد، أن سبب تأجيل العملية لوجود التهابات على المرارة، ما جعل هناك صعوبة في إزالة الحصوات حولها، مردفة أن الأطباء طالبوها بتناول بعض الأدوية لمدة شهر لإزالة الالتهابات.