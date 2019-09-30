بعد انفصاله عن أنجلينا جولي.. براد بيت يجد سيدة أحلامه

واشنطن(صدى):

انتهى زواج النجم الأمريكي براد بيت والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، بالطلاق بعد 12 عامًا من الزواج؛ ليبحث براد بيت عن سيدة أحلامه التي وجدها أخيرًا.

وكشفت وسائل إعلام، أن هناك علاقة تجمع براد بيت ومصممة المجوهرات والمعالجة الروحانية ” سات هاري خلسا ” صاحبة الـ50 عامًا، منذ العام الماضي، حيث شوهدا معًا أثناء تواجدهما في حفل خيري أقامته فرقة Red Hot Chili Peppers.

وتعد سات من الشخصيات التي قد ينجذب إليها براد بيت، فهي ذكية، مثقفة، وربما علاقتهما ليست جدية، إلّا أنهما يستمتعان بوقتهما عندما يكونان معًا؛ فيما كان يتقرب إليها خلال المزاد السنوي للفنون والموضة الذي عقد في معهد سيلفرليك للموسيقي بمدينة لوس أنجلوس يوم السبت الماضي.