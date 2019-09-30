تحذير: «الشخير» مؤشر يدل على عواقب خطيرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر أطباء من خطورة الشخير أثناء النوم والتي لا يفطن إليها الكثيرون معتبرين أن الشخير أمر عادي ناتج عن عيب بالأنف .

وأكد الأطباء أن الشخير يحدث في الحقيقة لتوقف التنفس أثناء النوم بشكل متكرر ، مما يدل على ضرورة خضوع الشخص للفحص للتأكد من السبب الفعلي وراء ذلك .

ويصدر صوت الشخير عن اهتزاز الأنسجة الرخوة في ممرات الهواء مما يصبب هذا لصوت المزعج ، وذلك لعدة أسباب :

1- التشوه الأنفي .

2- تضخم اللوزتين .

3- احتقان الأنف بسبب الأورام الحميدة أو الحساسية .

4- زيادة الوزن .

5- صغر حجم الفك مما يجعل اللسان يميل للإنخفاض أثناء النوم .

6- “طول “لهاة الحلق ” التي تتدلى من الجزء الخلفي من الحنك .

وينصح الأطباء بأهمية فحص المصاب بالشخير خاصةً وأنه يتعرض لإنقطاع التنفس بشكل متكرر فضلاً عن بعض الأعراض المصاحبة لأمراض النوم مثل كثرة الذهاب لدورة المياه والصداع في الصباح وفقدان الذاكرة على المدى القصير ، والشعور بالتعب .