سمو ولي العهد عن جريمة خاشقجي: سيتم محاسبة جميع المسؤولين والمتورطين

حمود العنزي(صدى):

أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- أنه سيتم محاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية، واصفًا تلك الواقعة بـ ” جريمة بشعة ” .

وقال ولي العهد، في لقاء بقناة CBS: ” كانت جريمة بشعة. لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية “؛ متابعًا: ” ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا ” .

وأضاف سموه: ” لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخص قريب مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصًا كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه ” .

وفي السياق نفسه، تابع: ” لا يوجد أي تهديد من أي صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمة البشعة التي حصلت في قنصلية سعودية ” .