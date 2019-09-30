سمو ولي العهد يرد على خيار الحرب مع إيران وما سيحدث إذا وقعت

عادل الحربي(صدى):

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف يرى العالم المزيد من التصعيدات.

حيث أشار سمو ولي العهد في حواره مع الـ ” CBS ” إلى أن إيران ستهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وستصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية.

وعن خيار الرد العسكري على إيران، قال سمو ولي العهد: ” أرجو عدم حدوث ذلك؛ لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من العسكري ” .