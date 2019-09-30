سمو ولي العهد عن المحتجزات بالسجون: سأتابع وضعهن بنفسي

علي القحطاني(صدى):

علق سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في لقائه مع قناة CBS، أمس الأحد، على قضية المحتجزات بالسجون وموقفه تجاه ذلك؛ ليؤكد أن الأمر عائد للقوانين الموجودة بالمملكة حتى الآن والتي يجب احترامها حتى يحدث الإصلاح.

وأوضح ولي العهد، في تصريحاته: ” المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها “؛ مؤكدًا أن قرار إطلاق سراح المحتجزات عائد للمدعي العام.

وعن ادعاء تعرض إحدى المحتجزات للتعذيب بالسجن، قال سموه: ” إذا كان هذا الأمر صحيحًا فهو بشع جدًا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب، وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر “؛ مشددًا على أنه سيتابع الأمر شخصيًا.