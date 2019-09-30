هل ارتكبتَ أخطاء وما الدروس التي تعلمتَها؟.. ولي العهد يجيب

نايف السالم(صدى):

قال سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إنه يحرص على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء.

جاء ذلك رداً على سؤال مقدمة برنامج ” 60 دقيقة ” نورا أودونيل، في حوارها التلفزيوني على قناة ” CBS ” مع سمو ولي العهد حيث قال له هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ ليرد الأمير محمد بن سلمان: ” الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر ” .