هل ارتكبتَ أخطاء وما الدروس التي تعلمتَها؟.. ولي العهد يجيب
قال سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إنه يحرص على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء.
جاء ذلك رداً على سؤال مقدمة برنامج ” 60 دقيقة ” نورا أودونيل، في حوارها التلفزيوني على قناة ” CBS ” مع سمو ولي العهد حيث قال له هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ ليرد الأمير محمد بن سلمان: ” الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر ” .
almutrafi hussien[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يرعاك ويحميك تلطم واجلد الحشد الشعبي وقفل الجوال , ضرب يوجع ايران والوجع ماينشكى ولا ينبكى مليشيات سيطرت على الغراق وسلبت القرار السياسي والعراق ينتفض لتحرير قرارة السياسي من سليماني وافكارة الشيطانية سير والله ونحن معك لدك اوكار الافاعي .