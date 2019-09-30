دراسة تكشف حقيقة تبييض الأسنان بإستخدام الفحم

واشنطن(صدى):

يتساءل الكثيرون حول حقيقة استخدام الفحم في تبييض الأسنان خاصةً مع زيادة الترويج لمواد طبيعية فعالة للحصول على أسنان ناصعة لإبتسامة مشرقة وأنيقة .

وكشفت دراسة حديثة أن الفحم بالفعل يعمل على تبييض الأسنان بدرجة كبيرة ولكنه ليس فحم الشواء المعروف وإنما فحم يعرف بـ ” فحم تبييض الأسنان ” وهو عبارة عن مسحوق أسود ناعم ومطحون مصنوع من حفر الزيتون أو قشور جوز الهند أو نشارة الخشب ومواد أخرى .

ويعمل فحم تبييض الأسنان على جذب الجزيئات التي تحمل شحنات موجبة على الأسنان إذ أنه يحمل شحنة سالبة وبالتالي يمتص السموم والغازات وفقاً لموقع طبي .

وبينما اعتمدت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية استخدام الفحم المنشط في كثير من المجالات الصحية ، رفضت الجمعية الأميريكية لطب الأسنان اعتماده .

و لا زال الأمر في طور النقاش والأبحاث خاصةً مع تحذير بعض الخبراء من استخدامه بكثرة نظراً لقسوته على الأسنان مما قد يدفعها للون الأصفر أكثر .