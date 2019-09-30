واتساب يوقف خدماته عن مجموعة من الهواتف الذكية بحلول فبراير 2020
أوقفت شركة واتس آب دعمها لمجموعة من الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس، موضحة أنه بحلول 1 فبراير 2020، لن يدعم تطبيق واتس آب هواتف أندرويد العاملة بنظام تشغيل “Android 2.3.7″، وهواتف آي فون العاملة بنظام تشغيل (iOS )
وأشارت إلى أن التطبيق لن يكون متاحاً في متجر شركة مايكروسوفت بحلول 1 يوليو (تموز) 2019، ولن يتمكن مستخدمو جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2019 من استخدام التطبيق.
ولفتت الشركة: “لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حالياً نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث”.
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