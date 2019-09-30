فقدان الوزن يساعد في علاج السكري من النوع الثاني 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أن فقدان الوزن مباشرة بعد التشخيص بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يؤدي إلى الشفاء منه، حيث تبين أن المرضى الذين فقدوا 10 بالمئة أو أكثر من وزنهم في السنوات الخمس الأولى من تشخيصهم بالمرض لديهم فرصة أكبر لأنفسهم على طريق الشفاء.

ولفتت إلى أن من إتباع نظام غذائي يحتوي على 700 سعر حراري فقط في اليوم، لمدة 8 أسابيع، تراجعت مضاعفات السكري لدى 9 من أصل 10 حالات تم تشخيصها حديثا.

ولاحظ الباحثون أن الذين تمكنوا من إنقاص الوزن بنسبة 10 بالمئة في هذه الفترة كانوا أكثر عرضة للتعافي، مقارنة بأولئك الذين ظلوا على نفس الوزن.

وأشارت الدراسة، التي أجريت على 867 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، يعانون من مرض السكري الذي تم تشخيصه حديثًا، إلى أن 257 شخصا كانوا في مرحلة تعافي، بعد متابعة استمرت 5 سنوات.