ميسي يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ويتفوق على رونالدو

نواف السالم(صدى):

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، تفوقًا جديدًا على منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح الأكثر تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2008-2009.

وبحسب موقع أوبتا العالمي، سجل ميسي أهدافا من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الكبرى الخمسة في أوروبا منذ موسم 2007-2008.

وبلغ عدد الأهداف، التي أحرزها ميسي 69 هدفا مقابل 54 لرونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن ميسي حصد مؤخرا جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، متغلبا على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وزميليه السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.