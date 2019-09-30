قرقاش يرفض التعليق على تصريحات وزير الخارجية اليمني: سأرتقي على الجحود والنكران

أبوظبي(صدى):

رفض أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، التعليق على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال قرقاش: لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الامارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: سأرتقي على الجحود والنكران لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الإنقلاب الحوثي.

وكان الحضرمي قد اتهم الطيران الإماراتي بضرب قوات الحكومة جنوب اليمن.