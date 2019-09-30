قرقاش يرفض التعليق على تصريحات وزير الخارجية اليمني: سأرتقي على الجحود والنكران
رفض أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، التعليق على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال قرقاش: لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الامارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف: سأرتقي على الجحود والنكران لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الإنقلاب الحوثي.
وكان الحضرمي قد اتهم الطيران الإماراتي بضرب قوات الحكومة جنوب اليمن.
جراح[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 45 دقيقة
اقول فارق بس والله مانكب التحالف الا انت واشكالك
فيصل[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 17 دقيقة
اذالا كذب ونكران وجحود
ليش العربية تقطع
خطاب اليمن يوم جاب ذكرت الامارات
ههههههههه