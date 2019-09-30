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قرقاش يرفض التعليق على تصريحات وزير الخارجية اليمني: سأرتقي على الجحود والنكران

قرقاش يرفض التعليق على تصريحات وزير الخارجية اليمني: سأرتقي على الجحود والنكران
أبوظبي(صدى):

رفض أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، التعليق على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال قرقاش: لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الامارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: سأرتقي على الجحود والنكران لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الإنقلاب الحوثي.

وكان الحضرمي قد اتهم الطيران الإماراتي بضرب قوات الحكومة جنوب اليمن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 45 دقيقة

اقول فارق بس والله مانكب التحالف الا انت واشكالك

[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 17 دقيقة

اذالا كذب ونكران وجحود
ليش العربية تقطع
خطاب اليمن يوم جاب ذكرت الامارات
ههههههههه

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