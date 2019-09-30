كفالة معلمة لزوجها يدخلها السجن
تسبب عجز مواطنة عن الإيفاء بسداد مديونية زوجها التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، في حبسها هي وزوجها.
وكانت محكمة التنفيذ قد أصدرت حكما بحبس المواطن لعدم سداده المبلغ، لتتقدم الزوجة بطلب إطلاق سراحه مقابل كفالته كفالة غرم وأداء.
وأفادت الزوجة أمام المحكمة بأنها تعمل معلمة وراتبها يصل إلى 15 ألف ريال، مقدمة كشف حساب بنكي موثقا من أحد البنوك.
ومنحت بالفعل المحكمة المعلمة الكفالة، واعتبرت ما قدمته سندا تنفيذيا على أن يطلق سراح الزوج ويمنح مهلة 3 أشهر لسداد المديونية، وفي حال عدم التنفيذ يتم حبس المدين والكفيلة وهو ما حدث.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29073 ] نشر منذ 60 دقيقة
ما فيه داعي حبس الكفيله بما ان الزوج حضر وتم سجنه ثم ما هي الفايده من سجن الزوجه والتسبب في ضياع الاطفال
المفروض يكون فيه مراعة لضروف العائله ويتم اكلاق صراح الزوجه
ابو سعود[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يفك اسرهم جميعا ماندري وش الخوافي
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1375 ] نشر منذ 18 دقيقة
3ملايين تكفلها معلمه راتبها 15الف هذي لو ترهن راتبها كله يبيلها 20 سنه حتى تقضيه .. عجزت استوعب السالفه