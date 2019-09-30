الاقتصاد التركي يغرق والرئيس يبذر..وخبير: أردوغان يخشى من معرفة الشعب

نايف السالم(صدى):

لا زالت الأزمات الاقتصادية تعصف برأس النظام التركي، في ظل استمرار تراجع الليرة، التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي التركي، إبراهيم قهوجي، أن سبب انزعاج حكومة أردوغان من عقد لقاءات بين ممثلين عن صندوق النقد الدولي وممثلين عن المعارضة هو المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تخفيها الحكومة، وتخشى الحديث عنها.

وقال قهوجي إن الهدف الرئيس لصندوق الأصول التركي الذي يتحكم فيه أردوغان حاليًا، هو إنقاذ الشركات الغارقة التي تتعرض للإفلاس، بينما لا يفعل ذلك.

وأضاف موجهًا حديثه لأردوغان: «كنت تقول إن صندوق النقد الدولي مدين لنا بـ 35 مليار دولار، ولكن ماذا حدث؟ غرقتَ الدولة في 350 مليار دولار من الديون، وأغرقتَها في المزيد من الديون».

ووسط كل هذه الأزمات سبق وأن كشفت وسائل إعلام تركية، أن أردوغان اشترى مؤخرا سيارات فاخرة، حيث أضاف إلى أسطول سياراته، 4 سيارات جديدة من نوع مرسيدس.

وتمت عملية الشراء في الوقت الذي لا يكف فيه عن دعوة مواطنيه للتقشف مع تزايد التدهور الاقتصادي في البلاد في ظل الهبوط الحاد في سعر صرف العملة التركية.

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