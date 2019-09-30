عشريني يتزوج ثمانينية معاقة هربًا من الجيش!

كييف(صدى):

لجأ شاب أوكراني في العشرينيات من عمره إلى حيلة غريبة من نوعها، للهرب من دخول الجيش.

وتمثلت الحيلة في زواج الشاب من قريبته البالغة من العمر 81 وتعاني من الإعاقة، وذلك بغاية التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وتنص القوانين الأوكرانية على تأجيل الخدمة العسكرية لمن يكون وصيًا على شخص معاق.

ومن جانبه يحقق مسؤولو التجنيد في الجيش الأوكراني بشأن الشاب، وما إذا ثبت أن الزواج ليس صحيحًا ولا توجد أسرة مشتركة سيتم استدعاؤه لتأدية الخدمة العسكرية.