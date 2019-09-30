الماجد عن عمل المرأة مع رجال أجانب: ما حُرم سدًّا للذريعة يجوز للحاجة والمصلحة

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ سليمان الماجد، أن المرأة إذا احتاجت إلى العمل مع رجال أجانب فلا حرج عليها.

جاء ذلك خلال رد الماجد في برنامج «يستفتونك»، على سؤال طبيبة باطنية في السنة الأخيرة من تخصصها، وتضطر لأن يكون التطبيق مع رجال.

وقال: «إذا احتاجت إلى ذلك فلا حرج عليها إن شاء الله، تتحفظ في قضية اللباس والحجاب، وعدم الخضوع في القول».

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الاختلاط هو أمر يرتبط بسد الذريعة – كالزنا مثلاً – والخلوة سد الذريعة إلى الزنا كذلك، والسفر من غير محرم سد للذريعة في العدوان على المرأة في عرضها.

وأضاف قائلا: «يقول العلماء إن كل ما حُرم سدًّا للذريعة فإنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة».