بالفيديو..لقطات لم تعرض من قبل لهجوم معملي أرامكو

حمود العنزي(صدى):

وثقت مجموعة من اللقطات اللحظات الأولى للإعتداء الإرهابي على معملي أرامكو، في بقيق وخريص.

وأظهرت اللقطات الانفجارات التي أحدثتها الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، محدثة أضرارا في المعملين.

يذكر أن المملكة نجحت في استعادت طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميًّا بعد هجمات 14 سبتمبر على المعملين.

وكانت مصادر مطلعة قدأوضحت أن شركة أرامكو خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي، ومبادلة للاستثمار؛ للمشاركة في الطرح العام المحلي، حيث تستعد للإعلان رسميًا عن الطرح الأولي لأسهمها في الـ20 من أكتوبر القادم.

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