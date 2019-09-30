نشر : منذ 35 دقيقة 430 2 صدى سبورت طارق النوفل للجنة الانضباط : لماذا لم توضح عدد القوارير المقذوفة في قرارتها
زائر[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 31 دقيقة
لازم نوضح عدد القوارير علشان أحصائية النصر يسجلوها . غريبة تفاوت في قيمة العقوبة بين الاتحاد والنصر !!
والحالة واحدة وهي نية الرمي ( القذف )
رئيس لجنة الانضباط جبان وخائن للأمانة التي اعطيت له .
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 26 دقيقة
ههههههههه لجنة الانضباط مقرها نادي النصر ، ومن هناك تصدر القرارات وترسل لهيئة الرياضة لتنفيذها .
والغريب رئيس هيئة الرياضة صامت وساكت !! موافق !!!