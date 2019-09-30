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  3. طارق النوفل للجنة الانضباط : لماذا لم توضح عدد القوارير المقذوفة في قرارتها

طارق النوفل للجنة الانضباط : لماذا لم توضح عدد القوارير المقذوفة في قرارتها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 31 دقيقة

لازم نوضح عدد القوارير علشان أحصائية النصر يسجلوها . غريبة تفاوت في قيمة العقوبة بين الاتحاد والنصر !!
والحالة واحدة وهي نية الرمي ( القذف )
رئيس لجنة الانضباط جبان وخائن للأمانة التي اعطيت له .

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 26 دقيقة

ههههههههه لجنة الانضباط مقرها نادي النصر ، ومن هناك تصدر القرارات وترسل لهيئة الرياضة لتنفيذها .
والغريب رئيس هيئة الرياضة صامت وساكت !! موافق !!!

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