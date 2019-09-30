بالفيديو..لاعبة تتعرض لموقف محرج خلال قفزها بالزانة

نواف السالم(صدى):

تعرضت اللاعبة السويدية «أنجليكا بنغتسون» لموقف محرج خلال قفزها بالزانة في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليًا في الدوحة.

وركضت أنجليكا سريعًا وبينما تضع الزانة على الأرض لتقفز عاليًا، كُسرت في مشهد نادر لتسقط المتسابقة مرتطمة رأسها بالأرض.

وسرعان ما نهضت اللاعبة واستبدلت الزانة لتحاول مرة أخرى وسط تصفيق حاد من الجماهير لتنجح في محاولتها الثانية.

ولم تنجح أنجليكا في اقتناص إحدى الميداليات الثلاث حيث حلت في المركز السادس محققة 4.80 مترًا.