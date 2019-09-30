بطل ولد ملكًا : شعرت بالخوف على شعري

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان راكان عبدالواحد بطل فيلم ولد ملكًا عن المشكلة الوحيدة التي قابلته أثناء تأدية دوره.

وقال عبدالواحد: تخيلت أن صُناع الفيلم سيطلبون مني عند أداء شخصية الملك عبدالعزيز قصّ شعري، لكني استرحت بعد علمي أن الشخصية تتطلب تغطية الشعر بالغطرة والعقال.

ولفت إلى أنه عمل على إطالة شعره لمدة 13 عامًا فكان من الصعب قصه.

وانطلق الفيلم في صالات السينما السعودية ودول الخليج بدءًا من 26 سبتمبر الجاري.

وعن دوره قال إنه بمجرد قراءته للسيناريو وجد الدور عظيمًا، كما أن الشخصية التي جسدها لشخص عظيم وأب لأشخاص عظماء.

وأوضح أن ولد ملكا كان أول تجربة سينمائية يقدمها، وأنه قبل فيلم ” وُلد ملكًا “ كان يكتب ويغني أغاني الراب .