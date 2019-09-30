بالفيديو.. التحالف ينفذ ضربات جوية ضد إمدادات مليشيا الحوثي بصعدة

فهمي محمد(صدى):

وثٌّق مقطع فيديو، لحظات تنفيذ قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات جوية تستهدف عربات إمداد ومركز عمليات تابع لمليشيا الحوثي في صعدة باليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد صرّح بأن مليشيا الحوثي أطلقت صباح اليوم الأحد، صاروخا بالستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمحافظة صعدة.

وأوضح المالكي ان استمرار مليشيا الحوثي بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.